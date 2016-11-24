Венгрия решила отменить плату за визы для украинцев - В.Гройсман (дополнено)

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан только что сообщил о решении - отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию", - написал В.Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 24-25 ноября 2016 года находится с рабочим визитом в Венгрии.

Программой предусмотрено подписание двусторонних документов.

В то же время, В.Гройсман выступит на бизнес-форуме и ознакомится с работой завода National Instruments, а также запланированы встречи премьера с активом украинской общины Венгрии и прессой, интервью местному телевидению.