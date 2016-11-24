Угорщина вирішила скасувати плату за візи для українців - В.Гройсман (доповнено)

“Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан щойно повідомив про рішення — відмінити для українців плату за національні візи до Угорщини”, — написав В.Гройсман.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 24–25 листопада 2016 року перебуває з робочим візитом в Угорщині.

Програмою передбачено підписання двосторонніх документів.

Водночас, В.Гройсман виступить на бізнес-форумі та ознайомиться з роботою заводу National Instruments, а також заплановано зустрічі Прем’єра з активом української громади Угорщини та пресою, інтерв’ю місцевому телебаченню.