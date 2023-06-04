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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Венгрия исправила видео, на котором Крым не входил в состав Украины

Киев • УНН

 • 1159995 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Власти Венгрии опубликовали новый видеоролик с призывом к "скорейшему миру в Украине", где территория Украины содержит аннексированный россией полуостров, пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал руководства страны.

Венгрия исправила видео, на котором Крым не входил в состав Украины

Детали 

Видео с полноценной картой Украины Будапешт опубликовал после реакции Киева на такую дерзость. 

Однако никаких объяснений или комментариев власти Венгрии не предоставляли. 

Напомним 

На YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео о "мире", на котором Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, не обозначен украинской территорией. 

В МИД Украины отметили, что обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта.

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