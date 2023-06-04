Венгрия исправила видео, на котором Крым не входил в состав Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Власти Венгрии опубликовали новый видеоролик с призывом к "скорейшему миру в Украине", где территория Украины содержит аннексированный россией полуостров, пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал руководства страны.
Детали
Видео с полноценной картой Украины Будапешт опубликовал после реакции Киева на такую дерзость.
Однако никаких объяснений или комментариев власти Венгрии не предоставляли.
Напомним
На YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео о "мире", на котором Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, не обозначен украинской территорией.
В МИД Украины отметили, что обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта.