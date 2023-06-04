Венгрия исправила видео, на котором Крым не входил в состав Украины

Детали

Видео с полноценной картой Украины Будапешт опубликовал после реакции Киева на такую дерзость.

Однако никаких объяснений или комментариев власти Венгрии не предоставляли.

Напомним

На YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео о "мире", на котором Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, не обозначен украинской территорией.

В МИД Украины отметили, что обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта.