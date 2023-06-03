"Мирне" відео з картою України з непозначеним Кримом: у МЗС закликали Угорщину припинити провокації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта. Так у МЗС відреагували на некоректне позначення карти України на медіа-ресурсі уряду Орбана, а також закликали Угорщину припинити провокації, передає УНН.
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"Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО", - йдеться у коментарі МЗС.
У дипвідомстві додали, що підігрування агресивній політиці росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці.
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На YouTube-каналі уряду Угорщини з'явилося відео про "мир", на якому Кримський півострів, анексований росією у 2014 році, не позначено українською територією.
Ідеться про 29-секундне відео під назвою "Настав час миру!". На ній, як повідомляється, зображено "карту з червоним силуетом України, тільки Крим... позначений зеленим, як і всі прилеглі території".
Видання зауважує, що на цьому тлі "може спалахнути" "новий українсько-угорський скандал".
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