"Мирное" видео с картой Украины с необозначенным Крымом: в МИД призвали Венгрию прекратить провокации
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта. Так в МИД отреагировали на некорректное обозначение карты Украины на медиа-ресурсе правительства Орбана, а также призвали Венгрию прекратить провокации, передает УНН.
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"Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Венгрия должна прекратить совершать провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО", - говорится в комментарии МИД.
В дипведомстве добавили, что подыгрывание агрессивной политике россии не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике.
Ранее
На YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео о "мире", на котором Крымский полуостров, аннексированный россией в 2014 году, не обозначен украинской территорией.
Речь идет о 29-секундном видео под названием "Настало время мира!". На нем, как сообщается, изображена "карта с красным силуэтом Украины, только Крым... обозначен зеленым, как и все прилегающие территории".
Издание отмечает, что на этом фоне "может вспыхнуть" "новый украинско-венгерский скандал".
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