"Мирное" видео с картой Украины с необозначенным Крымом: в МИД призвали Венгрию прекратить провокации

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"Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Венгрия должна прекратить совершать провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО", - говорится в комментарии МИД.

В дипведомстве добавили, что подыгрывание агрессивной политике россии не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике.

Ранее

На YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео о "мире", на котором Крымский полуостров, аннексированный россией в 2014 году, не обозначен украинской территорией.

Речь идет о 29-секундном видео под названием "Настало время мира!". На нем, как сообщается, изображена "карта с красным силуэтом Украины, только Крым... обозначен зеленым, как и все прилегающие территории".

Издание отмечает, что на этом фоне "может вспыхнуть" "новый украинско-венгерский скандал".

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