Сійярто закликав до "миру в Україні" на тлі провокативної мапи "Великої Угорщини": що не так

Як відзначають ЗМІ, Сійярто під час заходу традиційно закликав "до мирних переговорів і припинення вогню в Україні".

За його словами, НАТО живе у бульбашці. Проте, на щастя, є життя за межами бульбашки, де позиція Угорщини переважно сприятлива, додав він. Ця позиція є позицією "за мир".

У той же час видання Telex зауважує, що все це Сійярто сказав перед картою Великої Угорщини, частина якої тепер належить Україні. Згідно з новинним порталом, це може дати нам уявлення про те, до якого миру закликає міністр закордонних справ Угорщини.

"Наскільки елегантним і проукраїнським жестом є говорити про мир і безпеку перед картою шматка України, що належить Угорщині, вирішувати кожному", – підсумовує Telex.

Крім того, "Велика Угорщина" зображена у кордонах, які мала до Тріанонського мирного договору. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

На появу мапи "Великої Угорщини" на офіційному заході вже відреагував євродепутат від Румунії Влад Георге, який назвав інцидент обурливим.

"Угорщина (держава-член) підриває суверенітет Румунії (інша держава-член). На прикріпленому фото ви можете побачити прапор Великої Угорщини, який включає регіон, що належить до Румунії!! Це огидно та обурливо!" - написав Влад Георге у Twitter.

Hungary (a Member State) is undermining Romania's sovereignty (another Member State)



In the pic attached you can see the flag of Great Hungary, which includes a region belonging to !!



This is disgusting & outrageous! @PM_ViktorOrban #Hungary #Romania #EU #sovereignty pic.twitter.com/4gLZZN1wFg

— MEP Vlad Gheorghe (@VladDanGheorghe) April 20, 2023

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Орбан назвав Україну "не існуючою у фінансовому сенсі країною"

Раніше

У МЗС України, коментуючи заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у якій він назвав Україну "не існуючою у фінансовому сенсі країною", закликали його бути вдячним за те, що українці ціною власних життів тримають мирне небо над Будапештом.