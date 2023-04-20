Сийярто призвал к "миру в Украине" на фоне провокационной карты "Великой Венгрии": что не так
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время мероприятия, которое устроила правящая партия "Фидес", выступил на фоне провокационной карты "Великая Венгрия". На карту уже отреагировал евродепутат от Румынии Влад Георге, который назвал инцидент возмутительным, передает УНН.
Детали
Как отмечают СМИ, Сийярто во время мероприятия традиционно призвал "к мирным переговорам и прекращению огня в Украине".
По его словам, НАТО живет в пузыре. Однако, к счастью, есть жизнь за пределами пузыря, где позиция Венгрии преимущественно благоприятна, добавил он. Эта позиция является позицией "за мир".
В то же время издание Telex замечает, что все это Сийярто сказал перед картой "Великой Венгрии, часть которой теперь принадлежит Украине. Согласно новостному порталу, это может дать нам представление о том, к какому миру призывает министр иностранных дел Венгрии.
"Насколько элегантным и проукраинским жестом является говорить о мире и безопасности перед картой куска Украины, принадлежащего Венгрии, решать каждому", – заключает Telex.
Кроме того, "Великая Венгрия" изображена в границах, которые имела до Трианонского мирного договора. Сейчас часть этих земель входит в современные Австрию, Словакию, Румынию, Хорватию, Сербию и Украину.
На появление карты "Великой Венгрии" на официальном мероприятии уже отреагировал евродепутат от Румынии Влад Георге, который назвал инцидент возмутительным.
"Венгрия (государство-член) подрывает суверенитет Румынии (другое государство-член). На прикрепленном фото вы можете увидеть флаг Великой Венгрии, который включает регион, принадлежащий Румынии!!! Это отвратительно и возмутительно!" - написал Влад Георге в Twitter.
Венгрия (государство-член) подрывает суверенитет Румынии (другое государство-член)
На прикреплённом фото вы видите флаг Великой Венгрии, который включает в себя регион, принадлежащий !!!
Это отвратительно & возмутительно!!!@PM_ViktorOrban #Венгрия #Румыния #ЕС #суверенитет pic.twitter.com/4gLZZN1wFg
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