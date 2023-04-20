Сийярто призвал к "миру в Украине" на фоне провокационной карты "Великой Венгрии": что не так

Детали

Как отмечают СМИ, Сийярто во время мероприятия традиционно призвал "к мирным переговорам и прекращению огня в Украине".

По его словам, НАТО живет в пузыре. Однако, к счастью, есть жизнь за пределами пузыря, где позиция Венгрии преимущественно благоприятна, добавил он. Эта позиция является позицией "за мир".

В то же время издание Telex замечает, что все это Сийярто сказал перед картой "Великой Венгрии, часть которой теперь принадлежит Украине. Согласно новостному порталу, это может дать нам представление о том, к какому миру призывает министр иностранных дел Венгрии.

"Насколько элегантным и проукраинским жестом является говорить о мире и безопасности перед картой куска Украины, принадлежащего Венгрии, решать каждому", – заключает Telex.

Кроме того, "Великая Венгрия" изображена в границах, которые имела до Трианонского мирного договора. Сейчас часть этих земель входит в современные Австрию, Словакию, Румынию, Хорватию, Сербию и Украину.

На появление карты "Великой Венгрии" на официальном мероприятии уже отреагировал евродепутат от Румынии Влад Георге, который назвал инцидент возмутительным.

"Венгрия (государство-член) подрывает суверенитет Румынии (другое государство-член). На прикрепленном фото вы можете увидеть флаг Великой Венгрии, который включает регион, принадлежащий Румынии!!! Это отвратительно и возмутительно!" - написал Влад Георге в Twitter.

Венгрия (государство-член) подрывает суверенитет Румынии (другое государство-член)



На прикреплённом фото вы видите флаг Великой Венгрии, который включает в себя регион, принадлежащий !!!



Это отвратительно & возмутительно!!!@PM_ViktorOrban #Венгрия #Румыния #ЕС #суверенитет pic.twitter.com/4gLZZN1wFg

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