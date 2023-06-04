Угорщина виправила відео, на якому Крим не входив до складу України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Влада Угорщини опублікувала новий відеоролик із закликом до "швидшого миру в Україні", де територія України містить анексований росією півострів, пише УНН з посиланням на YouTube-канал керівництва країни.
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Відео з повноцінною мапою України Будапешт опублікував після реакції Києва на таку зухвалість.
Проте жодних пояснень чи коментарів влада Угорщини не надавала.
Нагадаємо
На YouTube-каналі уряду Угорщини з'явилося відео про "мир", на якому Кримський півострів, анексований росією у 2014 році, не позначено українською територією.
У МЗС України зазначили, що позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта.