Угорщина виправила відео, на якому Крим не входив до складу України

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Відео з повноцінною мапою України Будапешт опублікував після реакції Києва на таку зухвалість.

Проте жодних пояснень чи коментарів влада Угорщини не надавала.

Нагадаємо

На YouTube-каналі уряду Угорщини з'явилося відео про "мир", на якому Кримський півострів, анексований росією у 2014 році, не позначено українською територією.

У МЗС України зазначили, що позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта.