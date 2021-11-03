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Венгрия сообщила о значительном повышении зарплат в 2022 году

Киев • УНН

 • 65114 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правительство и работодатели частного сектора Венгрии договорились об основных условиях повышения почти на 20% минимальной заработной платы и оплаты труда квалифицированных работников на избирательный 2022-й год, сообщает Министерство инноваций и технологий страны в среду, передает УНН со ссылкой на Hungary Today.

Венгрия сообщила о значительном повышении зарплат в 2022 году

Детали

Повышение заработной платы является частью предвыборных мероприятий премьер-министра Виктора Орбана, направленных на стимулирование экономического роста и потребительских расходов во время всплеска инфляции, которая разрушила прирост заработной платы за последние несколько лет.

Столкнувшись с перспективой "жестких выборов" в следующем году, Орбан засыпал электорат "подарками", включая скидку на подоходный налог для семей, отмену налога на прибыль для начинающих и выплату пенсионных бонусов.

Согласно договору, ежемесячная минимальная заработная плата возрастет до 200 тысяч форинтов (645,72 долларов США) из 167 400 форинтов по состоянию на январь, а минимальная заработная плата для квалифицированных работников возрастет до 260 тысяч форинтов из 219 тысяч, сообщает правительство.

Соглашение о зарплате, вероятно, будет подписано до середины этого месяца.

Экономисты Takarekbank утверждают, что повышение заработной платы и налоговые скидки могут привести к увеличению "чистой, реальной" заработной платы более чем на 10% в следующем году. Работодатели также ощущают растущую нехватку рабочей силы после пандемии коронавируса.

Меры Орбана по фискальному стимулированию составят около 15% валового внутреннего продукта в течение четвертого квартала этого года и первого квартала 2022 года, заявил его главный экономический помощник.

Центральный банк Венгрии, возглавляемый союзником Орбана Георгием Матольчи, раскритиковал бюджет на 2022 год за инфляцию и добавление ненужных рисков для экономики, которая уже превысила свой допандемический уровень производства.

Дополнение

Выборы в Венгрии должны состояться весной 2022 года.

На прошлых выборах партия ФИДЕС во главе с Виктором Орбаном уверенно победила, набрав в коалиции с Христианско-демократической народной партией почти 48,5% голосов. Это обеспечило ей две трети депутатских мандатов в парламенте - 133 из 199.

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