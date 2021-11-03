Угорщина повідомила про значне підвищення зарплат у 2022 році

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Підвищення заробітної плати є частиною передвиборних заходів прем’єр-міністра Віктора Орбана, спрямованих на стимулювання економічного зростання та споживчих витрат під час сплеску інфляції, яка зруйнувала приріст заробітної плати за останні кілька років.

Зіткнувшись із перспективою "жорстких виборів" у наступному році, Орбан засипав електорат "подарунками", включаючи знижку на прибутковий податок для сімей, скасування податку на прибуток для початківців та виплату пенсійних бонусів.

Згідно з угодою, щомісячна мінімальна заробітна плата зросте до 200 тисяч форинтів (645,72 доларів США) зі 167 400 форинтів станом на січень, а мінімальна заробітна плата для кваліфікованих працівників зросте до 260 тисяч форинтів з 219 тисяч, повідомляє уряд.

Угоду про зарплату, ймовірно, буде підписано до середини цього місяця.

Економісти Takarekbank стверджують, що підвищення заробітної плати та податкові знижки можуть спричинити збільшення "чистої, реальної" заробітної плати більш ніж на 10% у наступному році. Роботодавці також відчувають зростаючу нестачу робочої сили після пандемії коронавірусу.

Заходи Орбана щодо фіскального стимулювання становитимуть близько 15% валового внутрішнього продукту протягом четвертого кварталу цього року та першого кварталу 2022 року, заявив його головний економічний помічник.

Центральний банк Угорщини, очолюваний союзником Орбана Георгієм Матольчі, розкритикував бюджет на 2022 рік за інфляцію та додавання непотрібних ризиків для економіки, яка вже перевищила свій допандемічний рівень виробництва.

Доповнення

Вибори в Угорщині мають відбутися навесні 2022 року.

На минулих виборах партія ФІДЕС на чолі з Віктором Орбаном впевнено перемогла, набравши в коаліції з Християнсько-демократичною народною партією майже 48,5% голосів. Це забезпечило їй дві третини депутатських мандатів у парламенті – 133 із 199.