Угорська опозиція може висунути кандидатом у прем'єри віце-президентку Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Клара Добрев, яка виступає за більш тісні зв'язки з Європейським Союзом, в четвер виграла у першому турі відбору опозицією кандидата на посаду прем'єр-міністра Угорщини і може позмагатися з чинним прем'єром Віктором Орбаном на національних виборах 2022 року. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Добрев, яка може стати першою жінкою-прем'єром в історії країни, випередила 46-річного мера Будапешта Гергелі Карачсоні, який здобув перемогу над правлячою партією "Фідес" на виборах мера в 2019 році.
За результатами 95 з 106 округів, Добрев, кандидат від лівої Демократичної коаліції (ДК) на посаду прем'єр-міністра, лідирувала з 34,6% голосів, а Карачсоні на другому місці - з 27,15%.
Консерватор Петер Маркі-Зай, мер міста на півдні Угорщини, виявився на третьому місці з 20%, голова партії "Йоббік" Петер Якаб набрав 14% голосів, а голова руху "Моментум" Андраш Фекете Дьйор - 3% голосів виборців.
Згідно з досягнутою між партіями домовленістю, кандидати в прем'єр-міністри, які набрали понад 15% голосів, будуть брати участь у II турі, який відбудеться 4-10 жовтня.
Всього на виборах понад 633 тисячі осіб віддали голоси по всій країні.
Добрев заявила під час пресконференції, що після справедливої і демократичної гонки вона готова до другого туру.
"Ми не зупинимося, поки не переможемо Віктора Орбана і його режим", - сказала Добрев.
Доповнення
Об’єднання із шести партій, яке включає соціалістів, партію Демократичної коаліції, лібералів та ультраправу націоналістичну партію “Йоббік”, що змінила погляди на правоцентристські, сформували єдиний фронт боротьби проти Орбана на парламентських виборах 2022 року.
Віктор Орбан та його партія "Фідес" при владі з 2010 року, значною мірою завдяки виборчій системі, яка надає перевагу великим партіям. Роздроблена опозиція не могла об’єднати сили на останніх трьох національних виборах.
Хоч Клара Добрев лідирує, вона є кандидаткою від партії, яку очолює її чоловік, колишній прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань. Він є доволі сумнівною фігурою, зокрема у 2006 році на закритому урядовому засіданні у промові, за повідомленнями, зізнався, що брехав про стан угорської економіки, щоб перемогти на національних виборах.
Орбан описав опозицію, особливо Карачсоні та Добрев, як “ляльок” Ференца Дюрчаня.