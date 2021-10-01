Угорська опозиція може висунути кандидатом у прем'єри віце-президентку Європарламенту

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Клара Добрев, яка виступає за більш тісні зв'язки з Європейським Союзом, в четвер виграла у першому турі відбору опозицією кандидата на посаду прем'єр-міністра Угорщини і може позмагатися з чинним прем'єром Віктором Орбаном на національних виборах 2022 року. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.