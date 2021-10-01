Венгерская оппозиция может выдвинуть кандидатом в премьеры вице-президентку Европарламента

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Клара Добрев, которая выступает за более тесные связи с Европейским Союзом, в четверг выиграла в первом туре отбора оппозицией кандидата на должность премьер-министра Венгрии и может посоревноваться с действующим премьером Виктором Орбаном на национальных выборах 2022 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Добрев, которая может стать первой женщиной-премьером в истории страны, опередила 46-летнего мэра Будапешта Гергели Карачсони, который одержал победу над правящей партией "Фидес" на выборах мэра в 2019 году.

По результатам 95 из 106 округов, Добрев, кандидат от левой Демократической коалиции (ДК) на пост премьер-министра, лидировала с 34,6% голосов, а Карачсони на втором месте с 27,15%.

Консерватор Петер Марки-Зай, мэр города на юге Венгрии, оказался на третьем месте с 20%, председатель партии "Йоббик" Петер Якаб набрал 14% голосов, а председатель движения "Моментум" Андраш Фекете Дьер - 3% голосов избирателей.

Согласно достигнутой между партиями договоренности, кандидаты в премьер-министры, которые набрали более 15% голосов, будут участвовать во II туре, который состоится 4-10 октября.

Всего на выборах более 633 тысяч человек отдали голоса по всей стране.

Добрев заявила во время пресс-конференции, что после справедливой и демократической гонки она готова на второй тур.

"Мы не остановимся, пока не победим Виктора Орбана и его режим", - сказала Добрев.

Дополнение

Объединение с шести партий, включающее социалистов, партию Демократической коалиции, либералов и ультраправую националистическую партию "Йоббик", которая изменила взгляды на правоцентристские, сформировали единый фронт борьбы против Орбана на парламентских выборах 2022 года.

Виктор Орбан и его партия "Фидес" находятся у власти с 2010 года, во многом благодаря избирательной системе, которая предпочитает большие партии. Раздробленая оппозиция не могла объединить силы на последних трех национальных выборах.

Хотя Клара Добрев лидирует, она кандидат от партии, которую возглавляет ее муж, бывший премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань. Он довольно сомнительная фигура, в частности в 2006 году на закрытом правительственном заседании в речи, по сообщениям, он признался, что врал о состоянии венгерской экономики, чтобы победить на национальных выборах.

Орбан описал оппозицию, особенно Карачсони и Добрев, как "кукол" Ференца Дюрчаня.

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