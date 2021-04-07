Венгрия ослабляет локдаун несмотря на неутешительные цифры по COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что некоторые карантинные ограничения будут сняты в стране в среду после того, как более четверти населения было вакцинировано хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, передает УНН со ссылкой на AP и Hungary Today.