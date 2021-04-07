Венгрия ослабляет локдаун несмотря на неутешительные цифры по COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что некоторые карантинные ограничения будут сняты в стране в среду после того, как более четверти населения было вакцинировано хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, передает УНН со ссылкой на AP и Hungary Today.
Детали
Во вторник Виктор Орбан сказал, что был достигнут контрольный показатель по вакцинации в 2,5 миллиона прививок первой дозой вакцины, что является условием для начала постепенного ослабления локдауна и снятия некоторых ограничений, введенных из-за пандемии.
"Сегодня мы достигли важной вехи. Вирус вел войну против нас, и единственное оружие, обещающее победу, - это вакцина", - отметил Орбан.
Среди первых мер - сокращение действующего комендантского часа и открытие магазинов и других служб, пишет Hungary Today.
В то же время издание отмечает, что ослабления локдауна происходит на фоне, как в Венгрии зафиксировали рекордное количество летальных случаев из-за COVID-19.
"Решение принято в то время, когда Венгрия сталкивается с разрушительной вспышкой пандемии COVID-19", - сообщает в свою очередь euronews.
Так, 311 пациентов умерли за последние 24 часа, при этом было зарегистрировано 1933 новых заражения, сообщает koronavirus.gov.hu в среду.
Число активных больных возросло до 252 115, в то время как в больницах находятся 12 202 пациента с коронавирусом, 1407 из которых находятся на искусственной вентиляции легких.
С момента первой вспышки было зарегистрировано 693 676 случаев заражения, а количество смертельных случаев возросло до 22 409. Всего выздоровели 419 152 человека.
Дополнение
Венгрия ранее начала применение российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Сам Орбан, однако, прошел вакцинацию китайской вакциной Sinopharm. Венгрия заказала 5 миллионов доз Sinopharm и 2 миллиона доз российского "Спутник".
Также ранее премьер Венгрии обвинял ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса.