Угорщина послабляє локдаун попри невтішні цифри щодо COVID-19

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що деякі карантинні обмеження будуть зняті в країні у середу після того, як понад чверть населення була вакцинована хоча б однією дозою вакцини від COVID-19, передає УНН з посиланням на AP та Hungary Today.