Угорщина послабляє локдаун попри невтішні цифри щодо COVID-19

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що деякі карантинні обмеження будуть зняті в країні у середу після того, як понад чверть населення була вакцинована хоча б однією дозою вакцини від COVID-19, передає УНН з посиланням на AP та Hungary Today.

Деталі

У вівторок Віктор Орбан сказав, що був досягнутий контрольний показник щодо вакцинації у 2,5 мільйона щеплень першою дозою вакцини, що є умовою для початку поступового ослаблення локдауну і зняття деяких обмежень, введених через пандемію.

"Сьогодні ми досягли важливої ​​віхи. Вірус вів війну проти нас, і єдина зброя, що обіцяє перемогу, - це вакцина", - зазначив Орбан.

Серед перших заходів - скорочення комендантської години, що діє у країні, і відкриття магазинів й інших служб, пише Hungary Today.

Водночас видання відзначає, що послаблення локдауну відбувається на тлі, як в Угорщині зафіксували рекордну кількість летальних випадків внаслідок COVID-19.

"Рішення ухвалено у той час, коли Угорщина стикається з руйнівним спалахом пандемії COVID-19", - повідомляє своєю чергою euronews.

Так, в Угорщині 311 пацієнтів померли за останні 24 години, при цьому було зареєстровано 1933 нових зараження, повідомляє koronavirus.gov.hu ​​в середу.

Кількість активних хворих зросла до 252 115, у той час як в лікарнях перебувають 12 202 пацієнта з коронавірусом, 1407 з яких - на штучній вентиляції легенів.

З моменту початку пандемії в Угорщині було зареєстровано 693 676 випадків зараження, а кількість смертельних випадків зросла до 22 409. Всього одужали 419 152 особи.

Доповнення

Угорщина раніше почала застосування російської вакцини від коронавірусу Sputnik V. Сам Орбан, однак, пройшов вакцинацію китайською вакциною Sinopharm. Угорщина замовила 5 мільйонів доз Sinopharm і 2 мільйони доз російського "Спутніка".

Також раніше Прем'єр Угорщини звинувачував ЄС у зриві поставок вакцин від коронавірусу.

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