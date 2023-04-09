Венгрия усиливает контроль за импортом украинского зерна

Цитата

«Наша страна вводит новые меры и будет еще более строго контролировать украинское зерно, поступающее из Украины по реке солидарности, чтобы оно действительно могло попасть в страны первоначального назначения», - заявил Надь.

По словам министра, украинское сельское хозяйство, имеющее полный беспошлинный статус, начало экспортировать в больших количествах птицу, яйца и мед на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию с ее традиционных рынков и снижает отпускные цены фермеров ниже уровня производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше заявили, что импорт зерна из Украины приостановлен как минимум до июля

Надь отметил, что для исправления ситуации премьер-министры Венгрии, Польши, Словакии и Румынии, а также президент Болгарии обратились к президенту Европейской комиссии в совместном письме с просьбой немедленно принять меры для устранения неустойчивой ситуации, вызванной увеличением импорта зерна из Украины.

Министр сообщил, что Еврокомиссия отказала общему восстановлению таможенных пошлин на украинскую сельхозпродукцию, поэтому Венгрия инициирует повторное введение таможенных пошлин и количественных ограничений на группу товаров, импорт украинского зерна и масличных культур, по крайней мере, на временной основе.

«Помимо всего этого, наша страна продолжает усиливать контроль за ввозимой продукцией, уделяя особое внимание транзитным перевозкам, чтобы обеспечить фактическое покидание страны предназначенными для транзита партиями», - подчеркнул Надь.

Контекст

Большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем зерно, произведенное в Европейском союзе, в конечном итоге осталось в странах Центральной Европы из-за логистики, ударив по продажам местных фермеров.

Это создало политическую проблему для правящих польских националистов «Право и справедливость» (PiS) в год выборов.

Импорт украинского зерна в Польшу будет временно остановлен, чтобы смягчить влияние на цены, но транзит по-прежнему разрешен.