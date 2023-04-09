Угорщина посилює контроль за імпортом українського зерна

ukru
Ексклюзив
15:02 • 65359 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 116377 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 142303 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 304794 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 206066 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 186178 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 305218 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457656 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347990 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357970 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 212985 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 174823 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 176468 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 130296 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 88505 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 304733 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 305178 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 528110 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 660611 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 682483 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 56954 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 88505 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 176468 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 212985 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 212779 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Угорщина посилює контроль за імпортом українського зерна

Угорщина посилює контроль за імпортом українського зерна

Київ • УНН

 • 831964 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Угорщина посилює контроль імпорту зерна з України та виступає з ініціативою відновлення мита, кількісних обмежень на імпорт українських зернових та олійних культур. Про це повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає УНН з посиланням на міністерство.

Цитата

«Наша країна запроваджує нові заходи і буде ще суворіше контролювати українське зерно, яке надходить з України річкою солідарності, щоб воно справді могло потрапити до країн первісного призначення», - заявив Надь.

За словами міністра, українське сільське господарство, яке має повний безмитний статус, почало експортувати у великих кількостях птицю, яйця і мед на європейський ринок, що витісняє угорську продукцію з її традиційних ринків і знижує відпускні ціни фермерів нижче рівня виробництва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі заявили, що імпорт зерна з України призупинено щонайменше до липня

Надь зазначив, що для виправлення ситуації прем'єр-міністри Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії, а також президент Болгарії звернулися до президента Європейської комісії у спільному листі з проханням негайно вжити заходів для усунення нестійкої ситуації, спричиненого збільшення імпорту зерна з України.

Міністр повідомив, що Єврокомісія відмовила загальному відновленню митних зборів на українську сільгосппродукцію, тому Угорщина ініціює повторне запровадження митних зборів та кількісних обмежень на групу товарів, що імпортують українське зерно та олійні культури, принаймні, на тимчасовій основі.

«Крім усього цього, наша країна продовжує посилювати контроль за ввезеною продукцією, приділяючи особливу увагу транзитним перевезенням, щоб забезпечити фактичне залишення країни призначеними для транзиту партіями», - підкреслив Надь.

Контекст

Велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж зерно, вироблене в Європейському союзі, в кінцевому підсумку залишилося в країнах Центральної Європи через логістику, вдаривши по продажах місцевих фермерів.

Це створило політичну проблему для правлячих польських націоналістів «Право і справедливість» (PiS) у рік виборів.

Імпорт українського зерна в Польщу буде тимчасово зупинено, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит, як і раніше, дозволено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59