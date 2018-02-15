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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70313 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86004 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88709 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109441 просмотра

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Венгрия передала Закарпатью медицинское оборудование для 57 семейных амбулаторий

Венгрия передала Закарпатью медицинское оборудование для 57 семейных амбулаторий

Киев  •  УНН

 • 10641 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня, 15 февраля, представители правительства Венгрии передали Закарпатской областной организации “Красного Креста” гуманитарную помощь в виде оборудования для 57 семейных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА, общая стоимость гуманитарного груза — более 120 тыс. евро (около 4 миллионов гривен).

В перечне оборудования современные компьютеры с программным обеспечением, тонометры, офтальмоскопы и отоскопы, измерители сахара, холестерина, весы для младенцев, холодильники для хранения медпрепаратов, сумки-холодильники для вакцин и другое оборудование.

Участие в передаче гуманитарного груза приняли уполномоченный правительства Венгрии Иштван Грежа, руководители двух венгерских консульских учреждений, работающих в области, руководство Закарпатской области.

Как ранее сообщал УНН, сегодня, 26 января, представители правительства Венгрии передали Закарпатью 8 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи.

Украинские Национальные Новости

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