Венгрия передала Закарпатью медицинское оборудование для 57 семейных амбулаторий
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня, 15 февраля, представители правительства Венгрии передали Закарпатской областной организации “Красного Креста” гуманитарную помощь в виде оборудования для 57 семейных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА, общая стоимость гуманитарного груза — более 120 тыс. евро (около 4 миллионов гривен).
В перечне оборудования современные компьютеры с программным обеспечением, тонометры, офтальмоскопы и отоскопы, измерители сахара, холестерина, весы для младенцев, холодильники для хранения медпрепаратов, сумки-холодильники для вакцин и другое оборудование.
Участие в передаче гуманитарного груза приняли уполномоченный правительства Венгрии Иштван Грежа, руководители двух венгерских консульских учреждений, работающих в области, руководство Закарпатской области.
Как ранее сообщал УНН, сегодня, 26 января, представители правительства Венгрии передали Закарпатью 8 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи.