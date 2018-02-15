Угорщина передала Закарпаттю медичне обладнання для 57 сімейних амбулаторій

У переліку обладнання сучасні комп’ютери з програмним забезпеченням, тонометри, офтальмоскопи та отоскопи, вимірювачі цукру, холестерину, ваги для немовлят, холодильники для зберігання медпрепаратів, сумки-холодильники для вакцин та інше устаткування.

Участь у передачі гуманітарного вантажу взяли уповноважений уряду Угорщини Іштван Грежа, керівники двох угорських консульських установ, що працюють в області, керівництво Закарпатської області.

Як раніше повідомляв УНН, сьогодні, 26 січня, представники уряду Угорщини передали Закарпаттю 8 тисяч доз вакцини від кору, паротиту і краснухи.