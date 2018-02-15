Угорщина передала Закарпаттю медичне обладнання для 57 сімейних амбулаторій
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні, 15 лютого, представники уряду Угорщини передали Закарпатській обласній організації “Червоного Хреста” гуманітарну допомогу у вигляді обладнання для 57 сімейних амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів. Як повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА, загальна вартість гуманітарного вантажу — понад 120 тисяч євро (близько 4 мільйонів гривень).
У переліку обладнання сучасні комп’ютери з програмним забезпеченням, тонометри, офтальмоскопи та отоскопи, вимірювачі цукру, холестерину, ваги для немовлят, холодильники для зберігання медпрепаратів, сумки-холодильники для вакцин та інше устаткування.
Участь у передачі гуманітарного вантажу взяли уповноважений уряду Угорщини Іштван Грежа, керівники двох угорських консульських установ, що працюють в області, керівництво Закарпатської області.
Як раніше повідомляв УНН, сьогодні, 26 січня, представники уряду Угорщини передали Закарпаттю 8 тисяч доз вакцини від кору, паротиту і краснухи.