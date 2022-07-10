Соглашения по Сербии и Косово готовы к подписанию – посол ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Сербия и Косово договорились о встрече на самом высоком уровне, и несколько соглашений для двух стран готовы к подписанию в ближайшее время, сообщил спецпредставитель ЕС по Балканам Мирослав Лайчак. Об этом сообщает АР, передает УНН.
Детали
Любое соглашение, достигнутое между двумя странами, будет первым подписанным обеими сторонами с тех пор, как Лайчак взял на себя переговоры по нормализации отношений между двумя странами.
В 2011 году ЕС запустил процесс диалога для улучшения отношений между Косово и Сербией, хотя в последние годы усилиям мешала напряженность.
Цель состоит в том, чтобы решить вопрос о том, как потребители в муниципалитетах с сербским большинством на севере Косово будут платить за энергоснабжение. С момента окончания войны в Косово в 1999 году ситуация остается нерешенной, сербы по-прежнему отказываются платить за предоставленную им услугу, поскольку они не признают косовские институты юридически действительными.
Контекст
Косово, населенное преимущественно албанцами, отделилось от Сербии в 1999 году и провозгласило независимость в 2008 году.
Сербия не признала независимость Косово и продолжает претендовать на его территорию.
Косово также стремится достичь полного членства в ЕС и получить безвизовый режим для зоны ЕС.
Сербия, россия и Китай входят в страны, которые еще не признали независимость Косово.