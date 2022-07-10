Угоди щодо Сербії та Косова готові до підписання – посол ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Сербія та Косово домовилися про зустріч на найвищому рівні, і кілька угод для двох країн готові до підписання найближчим часом, повідомив спецпредставник ЄС щодо Балкан Мирослав Лайчак. Про це інформує АР, передає УНН.
Деталі
Будь-яка угода, досягнута між двома країнами, буде першою підписаною обома сторонами з того часу, як Лайчак взяв на себе переговори щодо нормалізації відносин між двома країнами.
У 2011 році ЄС запустив процес діалогу для покращення відносин між Косово та Сербією, хоча останніми роками зусиллям заважала напруженість.
Мета полягає в тому, щоб вирішити питання про те, як споживачі у муніципалітетах із сербською більшістю на півночі Косова платитимуть за енергопостачання. З моменту закінчення війни в Косово в 1999 році ситуація залишається невирішеною, серби, як і раніше, відмовляються платити за надану їм послугу, оскільки вони не визнають косовські інститути юридично дійсними.
Контекст
Косово, населене переважно албанцями, відокремилося від Сербії у 1999 році та проголосило незалежність у 2008 році.
Сербія не визнала незалежності Косова і продовжує претендувати на його територію.
Косово також прагне досягти повного членства в ЄС та отримати безвізовий режим для зони ЄС.
Сербія, росія та Китай входять до країн, які ще не визнали незалежність Косова.