Соглашение о сотрудничестве в сфере информации между Украиной и РФ приостановило действие

"20 апреля 2018 приостановлено действие соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в сфере информации, подписанное в Москве 27 февраля 1998", - говорится в сообщении.



Соглашение было заключено сроком на пять лет, его действие должно "автоматически продлеваться каждый раз на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не направит другой стороне за шесть месяцев до истечения соответствующего периода сообщение о своем намерении прекратить его действие".



Как сообщал УНН, в конце прошлого месяца соглашение между Россией и Украиной о порядке взаимных поставок оружия и военной техники, которое действовало с февраля 1995 года, было приостановлено.



Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду предложения о прекращении в одностороннем порядке действия отдельных положений "большой сделки" о дружбе и сотрудничестве с Россией.



