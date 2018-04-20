Угода про співпрацю у сфері інформації між Україною і РФ припинила дію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У п’ятницю припинила свою дію угода про співпрацю у сфері інформації між урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України. Про це йдеться в повідомленні на офіційному порталі правової інформації РФ, передає УНН.
"20 квітня 2018 року припинено дію угоди між урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співпрацю у сфері інформації, підписаної у Москві 27 лютого 1998 року", - йдеться в повідомленні.
Угоду було укладено строком на п'ять років, її дія мала "автоматично продовжуватися щоразу на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не направить іншій стороні за шість місяців до завершення відповідного періоду повідомлення про свій намір припинити дію Угоди".
Як повідомляв УНН, наприкінці минулого місяця угоду між Росією і Україною про порядок взаємних поставок зброї і військової техніки, яка діяла з лютого 1995 року, було припинено.
Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом внесе до Верховної Ради пропозиції щодо припинення в односторонньому порядку дії окремих положень "великої угоди" про дружбу і співробітництво з Росією.