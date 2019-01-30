Сделка между "Надра Украины" и российским олигархом Фуксом равна 16 айфонам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Пока официальные лица государства, ответственные за потерю контроля над газовыми месторождениями Украины, молчат, УНН из собственных источников узнал, сколько НАК “Надра Украины” могла получить за продажу 33% доли в “ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ” российского олигарха Павла Фукса.

При чем, сколько могла получить и сколько получила реально — разные цифры.

По словам собеседника агентства, НАК “Надра Украины”, втихаря принявшая “под елку” решение о продаже государственной доли в компании Фукса, получила всего на всего за это 600 тыс. грн. Это 1/18 часть от потраченных на эту компанию бюджетных средств или другими словами — примерно 16 новых айфонов.

“Эта сделка имеет все признаки совершения преступления хотя бы потому, что доля государства продана, по всей видимости, по заниженной цене, к тому же кулуарно. Минимальная стоимость такой доли, как была у государства, должна была стартовать от 1 млрд грн”, — отметил собеседник.

Стоит подчеркнуть, что данных, подтверждающих или опровергающих эту сумму сделки, на сегодняшний день нет. УНН направлял официальный запрос на эту тему в НАК “Надра Украины”, однако по состоянию на 30 января ответ не получил.

Также УНН пытался выяснить ситуацию у нардепов с профильного комитета ВР. Однако там о скандальной сделке ничего не знают.

Единственное, в комментарии УНН народный депутат Виталий Куприй допустил, что подобные сделки без высшего руководства страны не проворачиваются, и, безусловно, тут есть запрос на оценку действий НАК "Надра Украины" со стороны правоохранителей.

“Однозначно так быть не может, если были инвестиции, и если их кто-то будет возвращать - это будут обесцененные деньги, это уже будет однозначно в пользу этой частной компании. Государство только потеряет, и это будет считаться преступлением и растратой госсредств... Правоохранители должны этим заняться”, — отметил он.

Напомним, почему эта ситуация вызвала такой резонанс в обществе. Во времена министра экологии Эдуарда Ставицкого, сбежавшего следом за Виктором Януковичем, под его эгидой была создана компания “Голден Деррик” по принципу частно-государственного партнерства.

Доля государства там составляла 33%, инвестиции с бюджета составили 11 млн грн. Помимо прямых инвестиций частная компания использовала ресурсы государства: лицензии, георазведку и тому прочее.

После побега Ставицкого компания, а точнее те 67%, которые посредственно принадлежали экс-чиновнику, были перепроданы российскому олигарху Павлу Фуксу, и компания стала называться вскоре “ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ”.

СМИ не раз констатировали послемайданные успехи компании в газодобывающей сфере.

Госгеослужба, например, выдала Фуксу в один день 16 лицензий, всего у компании — 19. При этом Госгеослужба контролирует НАК "Надра Украины", а Госгеослужбу курирует министр экологии Остап Семерак ("Народный фронт").

Примечателен во всей этой истории и отчет Госаудитслужбы, в котором указано, что НАК "Надра Украины" полностью устранилась от контроля за хоздеятельностью “ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ” и даже не требовала от них публичных финансовых отчетов.

И вот, 31 декабря, в последний день 2018 года, в Государственном реестре юридических лиц появляется запись о том, что НАК "Надра Украины" вышла из состава учредителей “ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ” (Голден Деррик), а вместо госучреждения зашла компания с орбиты того же Фукса “Авантр Трейд Лимитед”.

Как только информация просочилась в СМИ, в НАК “Надра Украины” свой поступок пояснили бесперспективностью дальнейшего пребывания в доле и невозможностью контролировать хоздеятельность компании, что, как уже было сказано, прямо противоречит данным Госаудитслужбы.

На сегодняшний день УНН ожидает ответы относительно сложившейся ситуации от НАБУ, НАК “Надра Украины”, Государственной службы геологии и надр Украины и министерства экологии.

Также агентство намерено опубликовать копию решения о сделке, как только получит документ от компетентных органов.

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