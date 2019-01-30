Угода між "Надра України" і російським олігархом Фуксом дорівнює 16 айфонам

При чому, скільки могла отримати і скільки отримала реально - різні цифри.

За словами співрозмовника агентства, НАК "Надра України", яка нишком ухвалила "під ялинку" рішення про продаж державної частки у компанії Фукса, отримала всього-на-всього за це 600 тис. грн. Це 1/18 частина від витрачених на цю компанію бюджетних коштів або іншими словами - приблизно 16 нових айфонів.

"Ця угода має всі ознаки вчинення злочину хоча б тому, що частка держави продана, судячи з усього, за заниженою ціною, до того ж кулуарно. Мінімальна вартість такої частки, як була у держави, повинна була стартувати від 1 млрд грн", - зазначив співрозмовник.

Варто підкреслити, що даних, які підтверджували або спростовували б цю суму угоди, на сьогодні немає. УНН направляв офіційний запит на цю тему до НАК "Надра України", однак станом на 30 січня відповідь не отримав.

Також УНН намагався з'ясувати ситуацію у нардепів з профільного комітету ВР. Однак там про скандальну угоду нічого не знають.

Єдине, у коментарі УНН народний депутат Віталій Купрій допустив, що подібні угоди без вищого керівництва країни не "провертаються", і, безумовно, тут є запит на оцінку дій НАК "Надра України" з боку правоохоронців.

"Однозначно так бути не може, якщо були інвестиції, і якщо їх хтось буде повертати - це будуть знецінені гроші, це вже буде однозначно на користь цієї приватної компанії. Держава лише втратить, і це буде вважатися злочином і розтратою державних коштів... Правоохоронці повинні цим зайнятися", - зазначив він.

Нагадаємо, чому ця ситуація викликала такий резонанс у суспільстві. За часів міністра екології Едуарда Ставицького, який втік слідом за Віктором Януковичем, під його егідою було створено компанію "Голден Деррік" за принципом приватно-державного партнерства.

Частка держави там становила 33%, інвестиції з бюджету сягнули 11 млн грн. Окрім прямих інвестицій приватна компанія використовувала ресурси держави: ліцензії, георозвідку і таке інше.

Після втечі Ставицького компанія, а точніше ті 67%, які посередньо належали екс-чиновнику, були перепродані російському олігархові Павлу Фуксу, і компанія стала називатися невдовзі "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ".

ЗМІ неодноразово констатували післямайданні успіхи компанії у газодобувній сфері.

Держгеослужба, наприклад, видала Фуксу в один день 16 ліцензій, всього у компанії - 19. При цьому Держгеослужба контролює НАК "Надра України", а Держгеослужбу курує міністр екології Остап Семерак ("Народний фронт").

Примітний у всій цій історії і звіт Держаудитслужби, у якому вказано, що НАК "Надра України" повністю усунулася від контролю за госпдіяльністю "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" і навіть не вимагала від них публічних фінансових звітів.

І ось, 31 грудня, в останній день 2018 року, в Державному реєстрі юридичних осіб з'являється запис про те, що НАК "Надра України" вийшла зі складу засновників "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" (Голден Деррік), а замість держустанови зайшла компанія з орбіти того ж Фукса "Авантр Трейд Лімітед".

Щойно інформація просочилася у ЗМІ, у НАК "Надра України" свій вчинок пояснили безперспективністю подальшого перебування у частці і неможливістю контролювати госпдіяльність компанії, що, як уже було сказано, прямо суперечить даним Держаудитслужби.

На сьогодні УНН очікує відповіді щодо ситуації, що виникла, від НАБУ, НАК "Надра України", Державної служби геології та надр України і Міністерства екології.

Також агентство має намір опублікувати копію рішення про угоду, щойно отримає документ від компетентних органів.