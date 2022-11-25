Уганда закрывает школы для борьбы с лихорадкой Эбола, выявлены новые случаи

Детали

Директива о закрытии школ за две недели до окончания семестра была объявлена ​​ранее в этом месяце после смерти восьми детей от болезни.

Но в последние недели количество новых инфекций, зарегистрированных в столице Кампале и эпицентрах Мубенде и Касанди, снизилось, сообщила AFP министр здравоохранения.

Офис ВОЗ Уганды заявил в четверг, что по состоянию на 22 ноября ни одного случая не было зарегистрировано в течение девяти дней в Камапале, 10 дней в Мубэнде и 12 дней в Кассанди.

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Вспышка унесла жизни 55 человек из 141 случая, по данным властей Уганды, которые ввели карантин в Мубэнде и Касанде.

Мероприятия включают комендантский час от заката до рассвета, запрет на личные поездки и закрытие рынков, баров и церквей.

С тех пор как 20 сентября в Мубенде была объявлена ​​вспышка, болезнь распространилась по всей стране.

Президент Йовери Мусевени неоднократно исключал введение общенациональных ограничений, подобных Covid.

Эбола распространяется через биологические жидкости. Симптомами являются лихорадка, рвота, кровотечение и диарея.