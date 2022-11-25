Уганда закрывает школы для борьбы с лихорадкой Эбола, выявлены новые случаи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В пятницу Уганда закрыла школы по всей стране, чтобы обуздать распространение лихорадки Эбола, несмотря на то, что министр здравоохранения заявила AFP, что количество новых случаев заболевания уменьшилось, передает УНН.
Детали
Директива о закрытии школ за две недели до окончания семестра была объявлена ранее в этом месяце после смерти восьми детей от болезни.
Но в последние недели количество новых инфекций, зарегистрированных в столице Кампале и эпицентрах Мубенде и Касанди, снизилось, сообщила AFP министр здравоохранения.
Офис ВОЗ Уганды заявил в четверг, что по состоянию на 22 ноября ни одного случая не было зарегистрировано в течение девяти дней в Камапале, 10 дней в Мубэнде и 12 дней в Кассанди.
Дополнение
Вспышка унесла жизни 55 человек из 141 случая, по данным властей Уганды, которые ввели карантин в Мубэнде и Касанде.
Мероприятия включают комендантский час от заката до рассвета, запрет на личные поездки и закрытие рынков, баров и церквей.
С тех пор как 20 сентября в Мубенде была объявлена вспышка, болезнь распространилась по всей стране.
Президент Йовери Мусевени неоднократно исключал введение общенациональных ограничений, подобных Covid.
Эбола распространяется через биологические жидкости. Симптомами являются лихорадка, рвота, кровотечение и диарея.