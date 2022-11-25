Уганда закриває школи для боротьби з лихоманкою Ебола, виявлено нові випадки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У п'ятницю Уганда закрила школи по всій країні, щоб приборкати поширення лихоманки Ебола, попри те, що міністр охорони здоров'я заявила AFP, що кількість нових випадків захворювання зменшилася, передає УНН.
Деталі
Директива про закриття шкіл за два тижні до закінчення семестру була оголошена раніше цього місяця після смерті восьми дітей від хвороби.
Але в останні тижні кількість нових інфекцій, зареєстрованих у столиці Кампалі та епіцентрах Мубенде та Касанді, знизилася, повідомила AFP міністр охорони здоров'я.
Офіс ВООЗ Уганди заявив у четвер, що станом на 22 листопада жодного випадку не було зареєстровано протягом дев'яти днів у Камапалі, 10 днів у Мубенді та 12 днів у Кассанді.
Доповнення
Спалах забрав життя 55 людей зі 141 випадку, за даними влади Уганди, яка ввела карантин у Мубенді та Касанді.
Заходи включають комендантську годину від заходу сонця до світанку, заборону на особисті поїздки та закриття ринків, барів і церков.
З того часу, як 20 вересня в Мубенді було оголошено спалах, хвороба поширилася по всій країні.
Президент Йовері Мусевені неодноразово виключав запровадження загальнонаціональних обмежень, подібних до Covid.
Ебола розповсюджується через біологічні рідини. Симптомами є лихоманка, блювання, кровотеча та діарея.