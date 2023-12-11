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Удастся ли Гройсману умыть руки: что скрывает грязная вода водоканала Винницы

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 09:09  •  22787 просмотра

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Удастся ли Гройсману умыть руки: что скрывает грязная вода водоканала Винницы

Подозрения в причастности к вспышке гепатита А в Виннице. Существенное отклонение по нормам загрязненности в воде, которая ежедневно по кранам попадает в квартиры обычных винничан. Все это - о коммунальном предприятии "Винницаоблводоканал", которое уже много лет подряд возглавляют люди, приближенные к экс-премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, пишет УНН.

Мойте руки с мылом, но желательно не в Виннице

В середине октября в Виннице произошла вспышка заболеваемости гепатитом А. Одной из основных версий массового заражения людей рассматривалась именно водопроводная вода.

Об этом говорил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Относительно источника вспышки в Виннице. Там работало много бригад, главный государственный санитарный врач ездил, и Центр общественного здоровья и областной центр контроля, профилактики болезней работает с департаментом здравоохранения, инфекционистами. Вопрос в том, что четко не установлен источник, откуда началась вспышка. Проводились различные варианты, и больше всего мы отдаем предпочтение именно водопроводной сети", - отмечал министр.

Эту версию подтверждали и в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

"ГУ "Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" рассматривалось 2 версии: контактно-бытовой путь передачи и водный путь передачи", - сообщили в Департаменте в ответ на запрос УНН.

Главный санитарный врач Украины на днях попытался успокоить винничан тем, что причиной вспышкой гепатита стала торговля на одном из местных рынков.

Но при этом сообщил еще более страшную правду о деятельности "Винницаоблводоканала". По его словам, показатели микробиологического и химического загрязнения воды в Виннице являются едва ли не самыми высокими в Украине.

По его словам, в городе было отобрано более 400 проб воды из водопроводной сети и других источников водоснабжения. Почти в 30% фиксировалось превышение нормы по микробиологическим показателям, что является существенным отклонением от нормы. Основная причина этого - изношенность водопроводных сетей.

"Действительно, здесь есть несколько основных причин. Это довольно частые прорывы, изношенность водопроводных сетей. Мы провели работу с "Винницаоблводоканалом", чтобы откорректировать соответствующие технологические регламенты, которые используются в городе. Замечу, что 30% - это довольно высокий показатель, если учесть, что в среднем по Винницкой области такой показатель обычно не превышает 11%, а по Украине составляет 7,5%. Относительно химических показателей питьевой воды. По итогам исследований всех проб воды, отклонения от нормы выявлены почти в 60%. Это также достаточно высокий показатель, потому что в среднем по Украине мы регистрируем около 20% отклонений", - рассказал Кузин.

Деньги не пахнут, даже в канализации

На днях правоохранители завершили расследование в отношении бывшего руководителя "Винницаоблвводоканала" по растрате 10 миллионов бюджетных средств на ремонт канализационных сетей.

Суть дела заключается в том, что в 2018 году коммунальное предприятие закупило у подставной фирмы оборудование для выполнения соответствующих работ по завышенным ценам.

Затем эти 10 миллионов были "отмыты" и осели в карманах всех причастных к махинации.

Правоохранители, конечно, не озвучивают фамилии ключевого фигуранта дела, но на тот момент Винницкий облводоканал возглавлял Александр Чернятинский.

Чернятинского и начальника отдела капитального строительства винницкого облводоканала Сергея Григорука, который вместе с ним проходит по делу, подозревают в растрате чужого имущества, совершенного в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Им обоим светит до 12 лет тюрьмы.

Кто кому кум и Гройсман

И вот тут начинается самое интересное. Чернятинский возглавлял винницкий облводоканал с июля 2016 по март 2022 года, и, как утверждают местные СМИ, является кумом одного из ближайших соратников экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Владимира Кистиона.

Собственно, свою политическую карьеру Кистион в далеком 2001 году сам начинал на водоканале, впоследствии стал заместителем мэра Винницы Гройсмана, работал с ним в Верховной Раде, а, когда в апреле 2016 года Гройсман возглавил украинское правительство, Кистион получил должность вице-премьер-министра.

И по волшебному стечению обстоятельств, тогда же, в 2016 году, Чернятинский становится руководителем водоканала в Виннице. А заместителем Чернятинского стал сын Владимира Кистиона Дмитрий Кистион.

В начале 2019 года стало известно об уголовном производстве по отмыванию бюджетных средств через, фактически, фиктивные тендеры на ремонты коммунальных объектов.

Схема выглядела следующим образом: в тендере на строительство или реконструкцию объектов побеждала своя фирма, которой перечислялись деньги. Но работы на объектах осуществляли коммунальные предприятия силами своих работников. Тем временем своя фирма нанимала на работу фиктивных рабочих, покупала несуществующие строительные материалы, а средства оседали в карманах организаторов схемы, одним из которым СМИ называли Кистиона-старшего.

Фигурировало в этой нехитрой комбинации ООО "Микс Лайт", которое связывали с Кистионом-младшим, а также еще несколько фирм, которые связывали с Александром Чернятинским.

История с растратой средств на реконструкцию канализации в Виннице по времени совпадает с историей с отмыванием средств на ремонтах коммунальных объектов. И даже больше - имеет определенные общие черты.

Имели ли к ней непосредственное отношение Кистионы старший и младший - вопрос риторический. Но как-то сложно представить, что Дмитрий Кистион, который на тот момент был заместителем Чернятинского, не знал об этом.

Когда же над Чернятинским начали сгущаться тучи, то с должности его убрали. Но не придумали ничего лучше, чем сделать руководителем коммунального предприятия Кистиона-младшего.

Очевидно, Владимир Кистион уверен, что сына трогать не будут.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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