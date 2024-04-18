Ударов рф по Харькову за сутки не зафиксировано, в области россияне атаковали управляемыми авиабомбами и дронами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  134076 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  171791 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  172064 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  151375 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  115110 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127048 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138490 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137600 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124129 просмотра

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Ударов рф по Харькову за сутки не зафиксировано, в области россияне атаковали управляемыми авиабомбами и дронами

Вражеских обстрелов Харькова не зафиксировано, но 22 населенных пункта в регионе подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, в том числе с применением управляемых авиабомб и беспилотников, что привело к материальному ущербу, но обошлось без жертв.

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российские войска обстреляли из минометов и артиллерии 3 пограничные громады в Черниговской области, а также нанесли ракетные удары по городу Чернигову.

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Кулеба встретился с главой МИД Японии: обсудили пути развития глобального партнерства

Кулеба встретился с министром иностранных дел Японии, чтобы обсудить развитие глобального партнерства, направленного на экономическое восстановление, энергетическую стабильность и гуманитарную помощь Украине.

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Блинкен анонсировал обсуждение на встрече G7 поддержки Украины на встрече G7

Блинкен посетит встречу министров иностранных дел G7 на Капри, чтобы обсудить поддержку Украины в борьбе с российской войной, кризис на Ближнем Востоке и углубление глобального партнерства.

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Блинкен анонсировал обсуждение на встрече G7 поддержки Украины на встрече G7

Может производить ракетное топливо: в россии заявили об атаке дронов на завод в ростовской области

В россии заявили о ночной атаке беспилотников на Каменский химический завод в ростовской области, в результате которого обломки одного из сбитых дронов повредили завод и ранили работника.

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Может производить ракетное топливо: в россии заявили об атаке дронов на завод в ростовской области

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В результате удара Вооруженных сил Украины по военному аэродрому в оккупированном Джанкое в Крыму были поражены вражеские пусковые установки систем противоракетной и противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы и самолеты.

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Поражены вражеские пусковые установки, РЛС и самолеты: Юсов рассказал детали удара по аэродрому в Джанкое

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Победитель грантовой программы Фонда Вадима Столара обустроил кабинет для реабилитации украинских военнослужащих.

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Победитель грантовой программы Фонда Вадима Столара обустроил кабинет для реабилитации украинских военнослужащих

На Полтавщине ночью сбили два вражеских "шахеда"

Ночью на Полтавщине силы противовоздушной обороны Украины уничтожили два вражеских беспилотника Shahed-136/131.

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На Полтавщине ночью сбили два вражеских "шахеда"

TikTok заблокировал на территории Украины ряд каналов, распространяющих фейки и пропаганду рф - ЦПД

TikTok заблокировал 24 вражеских канала, которые распространяли российскую пропаганду и ложную информацию об Украине, в том числе каналы беглецов из Украины.

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TikTok заблокировал на территории Украины ряд каналов, распространяющих фейки и пропаганду рф - ЦПД

В Днепре прогремел еще один взрыв - СМИ

Еще один взрыв произошел в Днепре. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях.

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В Днепре прогремел еще один взрыв - СМИ