Ударов рф по Харькову за сутки не зафиксировано, в области россияне атаковали управляемыми авиабомбами и дронами

Вражеских обстрелов Харькова за прошедшие сутки не зафиксировано, но 22 населенных пункта в регионе подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, а также ударам с применением управляемых авиабомб и беспилотников, что привело к материальному ущербу, но обошлось без жертв, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В течение суток ударов по городу Харьков не зафиксировано. Оккупанты в течение суток нанесли артиллерийские и минометные удары по 22 населенным пунктам пограничья Харьковской области. Среди них - Синьковка, Петропавловка, Кисловка Купянского района. Применял управляемые авиабомбы с фугасными боеголовками, дроны с боеприпасами - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, в 00:07 18 апреля враг нанес удары по селу Подолы Купянского района. В результате обстрела горел частный дом. Пострадавших нет.

В 16:17 17 апреля в селе Кондрашовка Купянского района в результате обстрела (ФАБ-250) горела крыша хозяйственной постройки агрофирмы. Повреждены перекрытия и хозяйственная постройка. Также повреждены два частных дома. Пострадавших нет, указал он.

"Враг совершил 4 безуспешные для него атаки в районе Новосергиевки Изюмского района", - отметил Синегубов.

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