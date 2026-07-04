Ударный беспилотник рф атаковал гражданское предприятие в Харькове: загорелись грузовики, пострадали женщина и ребенок
Киев • УНН
Российский беспилотник попал по территории гражданского предприятия в Харькове. Пострадали женщина и ребенок, которые получили острую реакцию на стресс, загорелись 6 грузовиков.
Российский ударный беспилотник попал по территории гражданского предприятия в Харькове. Предварительно, пострадали женщина и ребенок - получили острую реакцию на стресс, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили спасатели, загорелись 6 грузовых автомобилей и 4 прицепа. Площадь пожара составила 200 кв.м.
Спасателям удалось предотвратить уничтожение 10 единиц техники и 7 полуприцепов.
Пожар ликвидировали.
Российский дрон атаковал АЗС в Харькове, предварительно есть пострадавшие - мэр03.07.26, 16:15 • 2964 просмотра