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Российский дрон атаковал АЗС в Харькове, предварительно есть пострадавшие - мэр

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова, вызвав пожар. Предварительно известно о пострадавших, это уже второй удар по району за день.

Российский дрон атаковал АЗС в Харькове, предварительно есть пострадавшие - мэр

Российские войска атаковали очередную АЗС — в Харькове, есть информация о пострадавших, сообщил в пятницу мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.

Зафиксировано попадание вражеского дрона на автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова. На месте пожар. Есть предварительная информация о пострадавших

- сообщил Терехов.

Это, по его данным, не первый вражеский удар рф по Киевскому району Харькова за сегодня.

Ранее сегодня, как указывал Терехов, в этом районе, "по предварительной информации - пострадала машина с людьми". Тогда он сообщил о трех пострадавших, "кроме того, под удар попала и машина одного из городских КП".

Это подтверждал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов: "В результате удара вражеского БПЛА по Киевскому району пострадали три человека. Всем оказывается необходимая медицинская помощь".

Позже глава ОВА указал, что "в результате вражеского удара БПЛА по Киевскому району Харькова пострадали 58-летний и 63-летний мужчины. Они получили взрывные ранения и были госпитализированы. Еще одна 58-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Всем оказывается медицинская помощь". 

На Днепровщине под атакой рф снова оказалась АЗС - есть погибший и раненые03.07.26, 13:56 • 3798 просмотров

Юлия Шрамко

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