Ударил по голове из-за плача: мужчину в Киевской области арестовали за смерть двухмесячной дочери

В Киевской области отца заподозрили в том, что он смертельно ударил младенца, потому что не смог успокоить, передает УНН со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Нанес двухмесячной дочери смертельный удар из-за ее плача - подозревается житель Киевской области - сообщили в прокуратуре.

Детали

Жителю Киевской области, как указано, сообщили о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть ребенка (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

По данным следствия, в одном из сел Белоцерковского района 18-летний парень остался дома со своей двухмесячной дочерью. "Девочка капризничала, что сильно раздражало подозреваемого. Чтобы "успокоить" ребенка мужчина подошел к ее коляске и ударил ее по голове. Позже ребенок перестал подавать признаки жизни", - сообщили в прокуратуре.

Когда на место происшествия приехали медики и правоохранители, мужчина пытался ввести следствие в заблуждение и обвинял в смерти дочери медиков, которые накануне лечили ее от воспаления легких.

Однако судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть малыша наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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