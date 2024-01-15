Ударив по голові через плач: чоловіка на Київщині арештували за смерть двомісячної доньки

У Київській області батька запідозрили у тому, що він смертельно вдарив немовля, бо не зміг заспокоїти, передає УНН з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Завдав двомісячній доньці смертельний удар через її плач – підозрюється мешканець Київщини - повідомили у прокуратурі.

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Жителю Київщини, як вказано, повідомили про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, в одному з сіл Білоцерківського району 18-річний хлопець залишився вдома зі своєю двомісячною дочкою. "Дівчинка вередувала, що сильно дратувало підозрюваного. Аби "заспокоїти" дитину чоловік підійшов до її візочка та вдарив її по голові. Пізніше дитина перестала подавати ознаки життя", - повідомили у прокуратурі.

Коли на місце події приїхали медики та правоохоронці, чоловік намагався ввести слідство в оману та звинувачував у смерті дочки медиків, які напередодні лікували її від запалення легень.

Проте судово-медична експертиза підтвердила, що смерть малюка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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