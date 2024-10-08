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Удары рф по Одесской области: показали последствия

Удары рф по Одесской области: показали последствия

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:39  •  6088 просмотра

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россия атаковала портовую инфраструктуру Одессы, убив одного человека и ранив 6. Также поврежден жилой дом и производственный комплекс в Черноморске в результате атаки беспилотниками.

рф нанесла ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы, убив одного человека и ранив пятерых. Атакована также беспилотниками гражданская инфраструктура Одесской области, поврежден жилой дом и производственный комплекс в Черноморске. Последствия ударов показали в Офисе Генпрокурора в Telegram, передает УНН

Детали

По данным следствия, 7 октября вечером вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы. Враг попал в гражданское морское судно под флагом Республики Палау.

В результате атаки погиб сотрудник частного предприятия по транспортной обработке грузов, еще пятеро иностранных граждан, членов экипажа, получили ранения различной степени тяжести.

Также, как сообщается, ночью 8 октября враг атаковал беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. Поврежден 16-этажный жилой дом и производственный комплекс частного предприятия в Черноморске.

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

россияне дронами атаковали Одесскую область: пожары произошли в Одесском районе и в квартирах на трех этажах в Черноморске8 октября 2024, 05:43 • 13235 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаУНН-Одесса
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
odessaОдесса