Удары рф по Одесской области: показали последствия
Киев • УНН
россия атаковала портовую инфраструктуру Одессы, убив одного человека и ранив 6. Также поврежден жилой дом и производственный комплекс в Черноморске в результате атаки беспилотниками.
рф нанесла ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы, убив одного человека и ранив пятерых. Атакована также беспилотниками гражданская инфраструктура Одесской области, поврежден жилой дом и производственный комплекс в Черноморске. Последствия ударов показали в Офисе Генпрокурора в Telegram, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 7 октября вечером вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы. Враг попал в гражданское морское судно под флагом Республики Палау.
В результате атаки погиб сотрудник частного предприятия по транспортной обработке грузов, еще пятеро иностранных граждан, членов экипажа, получили ранения различной степени тяжести.
Также, как сообщается, ночью 8 октября враг атаковал беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. Поврежден 16-этажный жилой дом и производственный комплекс частного предприятия в Черноморске.
Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
россияне дронами атаковали Одесскую область: пожары произошли в Одесском районе и в квартирах на трех этажах в Черноморске8 октября 2024, 05:43 • 13235 просмотров