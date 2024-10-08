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Удари рф по Одещині: показали наслідки

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росія атакувала портову інфраструктуру Одеси, вбивши одну людину та поранивши 6. Також пошкоджено житловий будинок та виробничий комплекс у Чорноморську внаслідок атаки безпілотниками.

рф завдала ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси, вбивши одну людину та поранивши п'ятьох. Атаковано також безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини, пошкоджений житловий будинок та виробничий комплекс у Чорноморську. Наслідки ударів показали в Офісі Генпрокурора у Telegram, передає УНН

Деталі

За даними слідства, 7 жовтня ввечері збройні сили рф завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Ворог поцілив у цивільне морське судно під прапором Республіки Палау.

Внаслідок атаки загинув співробітник приватного підприємства з транспортного оброблення вантажів, ще п’ятеро іноземних громадян, членів екіпажу, отримали поранення різного ступеня важкості.

Також, як повідомляється, вночі 8 жовтня ворог атакував безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок та виробничий комплекс приватного підприємства у Чорноморську.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

росіяни дронами атакували Одещину: пожежі сталися в Одеському районі та у квартирах на трьох поверхах у Чорноморську08.10.24, 08:43 • 32274 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаУНН-Одеса
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
odesaОдеса

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