Удари рф по Одещині: показали наслідки
Київ • УНН
росія атакувала портову інфраструктуру Одеси, вбивши одну людину та поранивши 6. Також пошкоджено житловий будинок та виробничий комплекс у Чорноморську внаслідок атаки безпілотниками.
рф завдала ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси, вбивши одну людину та поранивши п'ятьох. Атаковано також безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини, пошкоджений житловий будинок та виробничий комплекс у Чорноморську. Наслідки ударів показали в Офісі Генпрокурора у Telegram, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 7 жовтня ввечері збройні сили рф завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Ворог поцілив у цивільне морське судно під прапором Республіки Палау.
Внаслідок атаки загинув співробітник приватного підприємства з транспортного оброблення вантажів, ще п’ятеро іноземних громадян, членів екіпажу, отримали поранення різного ступеня важкості.
Також, як повідомляється, вночі 8 жовтня ворог атакував безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок та виробничий комплекс приватного підприємства у Чорноморську.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
росіяни дронами атакували Одещину: пожежі сталися в Одеському районі та у квартирах на трьох поверхах у Чорноморську08.10.24, 08:43 • 32274 перегляди