росіяни дронами атакували Одещину: пожежі сталися в Одеському районі та у квартирах на трьох поверхах у Чорноморську
Київ • УНН
Російські безпілотники атакували Одещину протягом 4 годин. ППО знищила більшість дронів, але сталися пожежі в Чорноморську та Одеському районі. Жертв та постраждалих немає.
Російські війська безпілотниками вночі атакували Одеську область протягом 4 годин. ППО знищила більшість дронів, але сталися пожежі в Чорноморську та Одеському районі. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
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"Російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість "шахедів". На щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих", - написав Кіпер.
"У Чорноморську, внаслідок атаки, сталося загорання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах", - зазначив голова ОВА.
З його слів, пожежу площею 100 кв. м оперативно ліквідували наші вогнеборці.
"Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням, вогонь на площі 50 кв. м було ліквідовано", - повідомив Кіпер.
Ще один безпілотник, за його даними, впав на відкритій території без детонації.
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