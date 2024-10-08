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росіяни дронами атакували Одещину: пожежі сталися в Одеському районі та у квартирах на трьох поверхах у Чорноморську

росіяни дронами атакували Одещину: пожежі сталися в Одеському районі та у квартирах на трьох поверхах у Чорноморську

Київ • УНН

 • 32274 перегляди

Російські безпілотники атакували Одещину протягом 4 годин. ППО знищила більшість дронів, але сталися пожежі в Чорноморську та Одеському районі. Жертв та постраждалих немає.

Російські війська безпілотниками вночі атакували Одеську область протягом 4 годин. ППО знищила більшість дронів, але сталися пожежі в Чорноморську та Одеському районі. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість "шахедів". На щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих", - написав Кіпер.

"У Чорноморську, внаслідок атаки, сталося загорання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах", - зазначив голова ОВА.

З його слів, пожежу площею 100 кв. м оперативно ліквідували наші вогнеборці.

"Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням, вогонь на площі 50 кв. м було ліквідовано", - повідомив Кіпер.

Ще один безпілотник, за його даними, впав на відкритій території без детонації.

В Одеській області виявлено загрозу ударних ворожих БпЛА08.10.24, 01:37 • 18042 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
khesa-shakhed-136Шахед-136
odesaОдеса

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