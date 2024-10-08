россияне дронами атаковали Одесскую область: пожары произошли в Одесском районе и в квартирах на трех этажах в Черноморске
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали Одесскую область в течение 4 часов. ПВО уничтожила большинство дронов, но произошли пожары в Черноморске и Одесском районе. Жертв и пострадавших нет.
Российские войска беспилотниками ночью атаковали Одесскую область в течение 4 часов. ПВО уничтожила большинство дронов, но произошли пожары в Черноморске и Одесском районе. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Российские агрессоры с полуночи и до рассвета, в течение четырех часов, терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство "шахедов". К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших", - написал Кипер.
"В Черноморске, в результате атаки, произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах", - отметил глава ОВА.
По его словам, пожар площадью 100 кв. м оперативно ликвидировали наши пожарные.
"Также в Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием, огонь на площади 50 кв. м был ликвидирован", - сообщил Кипер.
Еще один беспилотник, по его данным, упал на открытой территории без детонации.
В Одесской области выявлена угроза ударных вражеских БпЛА7 октября 2024, 22:37 • 14661 просмотр