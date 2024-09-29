Удары по вражеским складам с северокорейскими боеприпасами: в британской разведке проанализировали последствия

Во время недавних ударов Украины по российским складам в Тихорецке и Торопце уничтожено наибольшее количество боеприпасов, поставленных россией и Северной Кореей за время войны. Общий тоннаж уничтоженных боеприпасов на трех объектах стал рекордным для российско-корейских поставок, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

В отчете Минобороны Британии говорится, что в ночь с 20 на 21 сентября 2024 года украинские войска нанесли удар с БПЛА по российским складам боеприпасов в Тихорецке (Краснодар) и в Торопце (Тверь). Это произошло после предыдущего успешного удара по другому складу в Торопце 18 сентября, в результате которого, как указали в британской разведке, почти наверняка было уничтожено не менее 30 тысяч тонн боеприпасов в открытых и бункерных хранилищах.

Эти удары почти наверняка приведут как минимум к кратковременным перебоям в поставках российской артиллерии и стрелкового оружия - критически важных ресурсов в войне на истощение, в которой доминируют массовые пожары. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на трех объектах, представляет собой самую большую потерю боеприпасов, поставленных россией и Северной Кореей за время войны - говорится в отчете Минобороны Британии.

В британской разведке считают, что эти крупные удары, нанесенные в быстрой последовательности, демонстрируют - несмотря на то, что россия развернула вокруг Украины большую многослойную систему ПВО (включая истребители), она продолжает бороться с украинскими БПЛА, используемыми для нанесения глубоких ударов по территории россии.

"Вполне вероятно, что это приведет к дальнейшему рассредоточению российской логистической цепи из-за страха перед дополнительными ударами, что увеличит нагрузку на и без того напряженную систему", - говорится в отчете.

Напомним

В ночь на 21 сентября, российские медиа сообщили о взрывах вблизи одной из воинских частей в Тихорецком районе. Позже губернатор Краснодарского края заявил, что в результате пожара детонировали взрывоопасные предметы.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по арсеналу в Тихорецке и заявили об уничтожении более 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из Северной Кореи. В сообщении Генштаб отмечает, что этот склад "входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск".