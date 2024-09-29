Удари по ворожих складах з північнокорейськими боєприпасами: у британській розвідці проаналізували наслідки

Під час нещодавніх ударів України по російських складах у Тихорецьку та Торопці знищено найбільшу кількість боєприпасів, поставлених росією та Північною Кореєю за час війни. Загальний тоннаж знищених боєприпасів на трьох об'єктах став рекордним для російсько-корейських поставок, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.

Я звіті Міноборони Британії йдеться, що у ніч із 20 на 21 вересня 2024 року українські війська завдали удару з БПЛА по російських складах боєприпасів у Тихорецьку (Краснодар) і в Торопці (Твер). Це сталося після попереднього успішного удару по іншому складу в Торопці 18 вересня, в результаті якого, як вказали у британській розвідці, майже напевно було знищено не менше 30 тисяч тонн боєприпасів у відкритих і бункерних сховищах.

Ці удари майже напевно призведуть щонайменше до короткочасних перебоїв у постачанні російської артилерії і стрілецької зброї - критично важливих ресурсів у війні на виснаження, в якій домінують масові пожежі. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об'єктах, являє собою найбільшу втрату боєприпасів, поставлених росією і Північною Кореєю за час війни - йдеться у звіті Міноборони Британії.

У британській розвідці вважають, що ці великі удари, завдані у швидкій послідовності, демонструють - незважаючи на те, що росія розгорнула навколо України велику багатошарову систему ППО (включно з винищувачами), вона продовжує боротися з українськими БПЛА, використовуваними для нанесення глибоких ударів по території росії.

"Цілком імовірно, що це призведе до подальшого розосередження російського логістичного ланцюга через страх перед додатковими ударами, що збільшить навантаження на і без того напружену систему", - йдеться у звіті.

Нагадаємо

У ніч на 21 вересня, російські медіа повідомили про вибухи поблизу однієї з військових частин у Тихорецькому районі. Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що унаслідок пожежі детонували вибухонебезпечні предмети.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по арсеналу у Тихорецьку та заявили про знищення понад 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї. В повідомленні Генштаб зауважує, що цей склад "входить ув трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у ключовиху в логістичній системі російських військ".