Удар украинских БПЛА по елабуге: Генштаб подтвердил попадание

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
15 июня, 05:00 • 18723 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 53124 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 64016 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
14 июня, 12:45 • 60226 просмотра
Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции
14 июня, 03:30 • 58123 просмотра
Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
13 июня, 19:49 • 60062 просмотра
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
13 июня, 18:18 • 50961 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
13 июня, 15:24 • 111676 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13 июня, 15:04 • 69214 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
13 июня, 14:34 • 58772 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.8м/с
49%
748мм
Популярные новости
Агенты ГУР обесточили объекты российского ВПК и вс рф в Кенигсберге15 июня, 08:35 • 7368 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 15302 просмотра
Иран готов к соглашению об отказе от ядерного оружия, но не уступит право на исследования - МИД 15 июня, 09:39 • 5098 просмотра
Актер Юрий Фелипенко, который ушел в ВСУ в апреле, погиб на фронте13:37 • 8124 просмотра
Иран просит Кипр передать сообщение Израилю - заявление президента14:23 • 9128 просмотра
публикации
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 42016 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 113693 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 175067 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 181654 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 197218 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Тим Уолз
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Миннесота
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 15410 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 15192 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 111676 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 55848 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 105126 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Старлинк
Калибр (семейство ракет)
9К720 Искандер
Boeing AH-64 Apache

Удар украинских БПЛА по елабуге: Генштаб подтвердил попадание

Киев • УНН

 • 626 просмотра

15 июня в елабуге прогремели взрывы. Украинские БПЛА атаковали место производства российских дронов. Сообщается о раненых

Удар украинских БПЛА по елабуге: Генштаб подтвердил попадание

В воскресенье, 15 июня, в городе елабуга (татарстан) раздавались взрывы из-за атаки украинских БПЛА по месту производства российских ударных дронов. Сообщается о гибели одного человека, также есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские Telegram – паблики и "СМИ", а также на Генеральный штаб ВСУ.

Новость дополняется...

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9