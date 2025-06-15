Удар украинских БПЛА по елабуге: Генштаб подтвердил попадание

В воскресенье, 15 июня, в городе елабуга (татарстан) раздавались взрывы из-за атаки украинских БПЛА по месту производства российских ударных дронов. Сообщается о гибели одного человека, также есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские Telegram – паблики и "СМИ", а также на Генеральный штаб ВСУ.

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