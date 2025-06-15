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Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Удар українських БПЛА по єлабузі: Генштаб підтвердив влучання

Київ • УНН

 • 600 перегляди

15 червня у єлабузі пролунали вибухи. Українські БПЛА атакували місце виробництва російських дронів. Повідомляється про поранених

Удар українських БПЛА по єлабузі: Генштаб підтвердив влучання

У неділю, 15 червня, у місті єлабуга (татарстан) лунали вибухи через атаку українських БПЛА по місцю виробництва російських ударних дронів. Повідомляється про загибель однієї людини, також є поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські Telegram – пабліки і "ЗМІ", а також на Генеральний штаб ЗСУ.

Новина доповнюється...

Євген Устименко

Євген Устименко

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