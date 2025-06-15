Удар українських БПЛА по єлабузі: Генштаб підтвердив влучання

У неділю, 15 червня, у місті єлабуга (татарстан) лунали вибухи через атаку українських БПЛА по місцю виробництва російських ударних дронів. Повідомляється про загибель однієї людини, також є поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські Telegram – пабліки і "ЗМІ", а також на Генеральний штаб ЗСУ.

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