Удар рф уничтожил почти пол села в Черниговской области - прокуратура
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела армии рф уничтожено около 25 хозяйств в селе Новгород-Северского района. Пожаром также повреждено 70 га леса, начато уголовное производство.
В Черниговской области в результате артиллерийского обстрела рф уничтожено почти полсела, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, вчера в обеденное время военнослужащими рф с территории россии осуществлен артиллерийский обстрел населенного пункта одной из громад Новгород-Северского района.
"В результате обстрела и последующего возгорания уничтожено и повреждено не менее 25 хозяйств, кроме того вызван пожар лесного массива рядом с селом. Сведения о разрушениях уточняются", - отметили в прокуратуре.
По данным полиции, огнем уничтожено 25 зданий (жилых домов и хозяйственных построек) и 70 га настила в лесу.
"Работы продолжались до сегодняшнего утра. Пожары ликвидированы", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).