Удар рф уничтожил почти пол села в Черниговской области - прокуратура

В Черниговской области в результате артиллерийского обстрела рф уничтожено почти полсела, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, вчера в обеденное время военнослужащими рф с территории россии осуществлен артиллерийский обстрел населенного пункта одной из громад Новгород-Северского района.

"В результате обстрела и последующего возгорания уничтожено и повреждено не менее 25 хозяйств, кроме того вызван пожар лесного массива рядом с селом. Сведения о разрушениях уточняются", - отметили в прокуратуре.

По данным полиции, огнем уничтожено 25 зданий (жилых домов и хозяйственных построек) и 70 га настила в лесу.

"Работы продолжались до сегодняшнего утра. Пожары ликвидированы", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).