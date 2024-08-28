Удар рф знищив майже пів села на Чернігівщині - прокуратура
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу армії рф знищено близько 25 господарств у селі Новгород-Сіверського району. Пожежею також пошкоджено 70 га лісу, розпочато кримінальне провадження.
У Чернігівській області внаслідок артилерійського обстрілу рф знищено майже пів села, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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За даними слідства, вчора в обідній час військовослужбовцями рф з території росії здійснено артилерійський обстріл населеного пункту однієї з громад Новгород-Сіверського району.
"Внаслідок обстрілу та подальшого займання знищено та пошкоджено не менше 25 господарств, окрім того спричинено пожежу лісового масиву поряд з селом. Відомості щодо руйнувань уточнюються", - зазначили у прокуратурі.
За даними поліції, вогнем знищено 25 будівель (житлових будинків та господарських споруд) та 70 га настилу в лісі.
"Роботи тривали до сьогоднішнього ранку. Пожежі ліквідовано", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).