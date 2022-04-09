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Удар рф вблизи Рубежного: пары азотной кислоты ветер несет к позициям оккупантов - глава ОВА

Киев • УНН

 • 198453 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Пары от взрыва цистерны с 4 тоннами азотной кислоты распространились в районе позиций русских под Кудряшовкой и Варваровкой. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Удар рф вблизи Рубежного: пары азотной кислоты ветер несет к позициям оккупантов - глава ОВА

Детали

Гайдай напомнил, что взрыв цистерны с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 в результате российского обстрела промышленной зоны.

"Угрозы жизни населения нет. Воевать русские не умеют - не рассчитали даже направление ветра. Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшовки и Варваровки", - написал Гайдай в Telegram.

Добавим

Также, по словам главы ОВА, в течение дня в результате обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Золотого повреждено 11 объектов, среди которых 4 дома, промышленный склад, спортивная инфраструктура.

Получили ранения четыре человека, спасены из-под завалов и обстрелов четыре человека, из которых один ребенок, резюмировал Гайдай.

Ранее

Возле Рубежного на Луганщине российские оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой.

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