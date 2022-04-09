Удар рф поблизу Рубіжного: пари азотної кислоти вітер несе до позицій окупантів - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Пари від вибуху цистерни з 4 тоннами азотної кислоти розповсюдилися в районі позицій росіян під Кудряшівкою та Варварівкою. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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Гайдай нагадав, що вибух цистерни з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти стався о 17:09 внаслідок російського обстрілу промислової зони.
"Загрози життю населення немає. Воювати росіяни не вміють - не розрахували навіть напрямок вітру. Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки", - написав Гайдай у Telegram.
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Також, за словами голови ОВА, упродовж дня внаслідок обстрілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Золотого пошкоджено 11 об'єктів, серед яких 4 будинки, промисловий склад, спортивна інфраструктура.
Зазнали поранень чотири людини, врятовано з-під завалів та обстрілів чотирьох осіб, з яких одна дитина, резюмував Гайдай.
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Біля Рубіжного на Луганщині російські окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою.