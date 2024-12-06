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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Запорожью унес жизни уже 10 человек

Удар рф по Запорожью унес жизни уже 10 человек

Киев  •  УНН

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Российские военные нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами около 18:00. В результате атаки погибли 10 человек, 20 пострадали, средний 4-месячный ребенок.

Число жертв удара российских военных по Запорожью возросло до 10 человек, 20 пострадали, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Запорожье. Погибли 10 человек и 20 пострадали. Ликвидирован пожар здания СТО и 6 автомобилей

- сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Дополнение

Сегодня, 6 декабря, около 6 вечера военными рф нанесены удары по городу Запорожье, предварительно управляемыми авиабомбами. 

Ранее было известно о 9 погибших и 20 пострадавших, среди которых - 4-месячный ребенок.

Количество жертв ударов рф по Запорожью и Кривому Рогу возросло: Зеленский показал масштабы разрушений6 дек. 2024, 18:23 • 10857 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье