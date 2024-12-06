Количество жертв ударов рф по Запорожью и Кривому Рогу возросло: Зеленский показал масштабы разрушений
Киев • УНН
В результате российских авиаударов по Запорожью погибли 9 человек, 4 ранены. В Кривом Роге ракетный удар унес жизни 2 человек, еще 17 ранены.
В результате ударов российских войск по Запорожью погибло 9 человек, 4 ранены, в Кривом Роге вражеский ракетный удар унес жизни 2 человек, еще 17 ранены, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, показав последствия атак рф, пишет УНН.
Детали
"Слова из россии ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво. В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью – просто по СТО, по машинам с людьми. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В списке погибших – девять человек. Ракетный удар по Кривому Рогу - по обычному городскому зданию. Семнадцать раненых. Двое погибли. И это только два российских удара по двум украинским городам за один день", - указал Президент в соцсетях.
"Тысячи таких ударов, которые были сделаны россией за время этой войны, совершенно очевидно утверждают: именно путину не нужен реальный мир, ему нужна только возможность вот так делать с любой страной - бомбами, ракетами, всем прочим насилием. Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир, - подчеркнул Зеленский. - Я благодарю всех, кто Украине с этим помогает! Вечная память всем жертвам российского террора!".
рф в течение недели запустила по Украине почти 660 дронов и около 120 ракет – Зеленский1 дек. 2024, 09:15 • 19471 просмотр