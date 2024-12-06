Количество жертв ударов рф по Запорожью и Кривому Рогу возросло: Зеленский показал масштабы разрушений

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
16:16 • 59223 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 88829 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 115460 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 109679 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 118892 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 124537 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 121057 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116291 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104003 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108894 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 109418 просмотра
Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский

Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский

 • 37613 просмотра
Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

 • 29695 просмотра
лукашенко попросил путина разместить в беларуси "Орешник": диктатор согласился

лукашенко попросил путина разместить в беларуси "Орешник": диктатор согласился

14:04 • 23365 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

14:54 • 32427 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

16:16 • 59223 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 115460 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 109418 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 173964 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 171581 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

18:15 • 9359 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

16:16 • 17124 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

14:54 • 32427 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 100362 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 93821 просмотра
Актуальное
Количество жертв ударов рф по Запорожью и Кривому Рогу возросло: Зеленский показал масштабы разрушений

Количество жертв ударов рф по Запорожью и Кривому Рогу возросло: Зеленский показал масштабы разрушений

Киев  •  УНН

 • 6376 просмотра

Read in English

В результате российских авиаударов по Запорожью погибли 9 человек, 4 ранены. В Кривом Роге ракетный удар унес жизни 2 человек, еще 17 ранены.

В результате ударов российских войск по Запорожью погибло 9 человек, 4 ранены, в Кривом Роге вражеский ракетный удар унес жизни 2 человек, еще 17 ранены, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, показав последствия атак рф, пишет УНН.

Детали

"Слова из россии ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво. В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью – просто по СТО, по машинам с людьми. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В списке погибших – девять человек. Ракетный удар по Кривому Рогу - по обычному городскому зданию. Семнадцать раненых. Двое погибли. И это только два российских удара по двум украинским городам за один день", - указал Президент в соцсетях.

"Тысячи таких ударов, которые были сделаны россией за время этой войны, совершенно очевидно утверждают: именно путину не нужен реальный мир, ему нужна только возможность вот так делать с любой страной - бомбами, ракетами, всем прочим насилием. Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир, - подчеркнул Зеленский. - Я благодарю всех, кто Украине с этим помогает! Вечная память всем жертвам российского террора!".

рф в течение недели запустила по Украине почти 660 дронов и около 120 ракет – Зеленский1 дек. 2024, 09:15 • 19471 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
krivoi-rogКривой Рог
zaporozheЗапорожье