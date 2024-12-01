рф в течение недели запустила по Украине почти 660 дронов и около 120 ракет – Зеленский

В течение недели россия применила против Украины более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

"Этой ночью и на этой неделе наши силы ПВО, мобильные огневые группы, все подразделения защиты неба работали для защиты украинцев от российского воздушного террора. За ночь сбито более 30 ударных беспилотников. Всего в течение недели россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение такого долгого времени.

"Наше государство устояло, наши Вооруженные силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают ради сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе", - отметил Зеленский.

Дополнение

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр заявил, что долгожданные системы противоракетной обороны американского производства, которые канадское правительство помогло приобрести, были доставлены в Украину.

F-16 уничтожили семь крылатых ракет: Зеленский