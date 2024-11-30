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F-16 уничтожили семь крылатых ракет: Зеленский

F-16 уничтожили семь крылатых ракет: Зеленский

Киев  •  УНН

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Зеленский сообщил о первых успехах F16 в Украине-уничтожении семи крылатых ракет, летевших на гражданские объекты. Нидерланды передают Украине последние 14 истребителей F-16 после 45 лет службы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что истребители F-16 эффективно уничтожили семь крылатых ракет, которые две ночи назад направлялись к гражданским объектам. Об этом сообщил Президент Украины в интервью британскому телеканалу Sky News, передает УНН.

По словам Президента, несмотря на ограниченное количество истребителей F-16, которые сейчас имеет Украина, их эффективность в борьбе с российскими воздушными угрозами высока.

"Как работают F-16 на сегодняшний день? Прекрасно. По большей части, отлично. У нас очень мало F-16. что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, которые летели по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре",

- сказал Владимир Зеленский.

Напомним

Нидерланды официально попрощались С А-16 после 45 лет службы. Последние 14 истребителей будут переданы Украине, а 18 используются для подготовки украинских пилотов в Румынии.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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