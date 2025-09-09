Удар рф по Яровой в Донецкой области: число жертв достигло 24 человек

$41.250.03
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 31535 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
9 сентября, 07:10 • 56189 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
9 сентября, 07:01 • 50169 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 31564 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 28187 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27325 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39388 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 56867 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29128 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50691 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 12337 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 34240 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 25914 просмотра
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters08:15 • 4486 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 12:18 • 5544 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 34399 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона

9 сентября, 07:10 • 56189 просмотра
9 сентября, 07:10 • 56189 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости

9 сентября, 07:01 • 50169 просмотра
9 сентября, 07:01 • 50169 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 56867 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 48254 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Виталий Кличко
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Непал
Государственная граница Украины
Индия
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 26054 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 29688 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 28615 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 97680 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 54652 просмотра
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Удар рф по Яровой в Донецкой области: число жертв достигло 24 человек

Киев • УНН

 • 528 просмотра

В поселке Яровая Донецкой области увеличилось число жертв российского удара 9 сентября. Погибли 24 человека, еще 19 получили ранения.

Удар рф по Яровой в Донецкой области: число жертв достигло 24 человек

В поселке Яровая Донецкой области увеличилось количество жертв российского удара 9 сентября – погибло уже 24 человека, еще 19 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Сейчас на месте вражеского удара работают экстренные службы. В медицинские учреждения доставили двух пострадавших - также был ликвидирован пожар, возникший в результате удара.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также сообщил о начале процесса идентификации с использованием мобильной ДНК-лаборатории ANDE. Работает штаб полиции для обращений родных.

Правоохранители и спасатели помогают транспортировать раненых из мобильных стабилизационных пунктов в больницы

- написал он.

Напомним

Оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая Донецкой области, где в тот момент находились гражданские люди - они получали пенсионные выплаты. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о более чем 20 погибших.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина