Удар рф по Яровой в Донецкой области: число жертв достигло 24 человек
Киев • УНН
В поселке Яровая Донецкой области увеличилось число жертв российского удара 9 сентября. Погибли 24 человека, еще 19 получили ранения.
В поселке Яровая Донецкой области увеличилось количество жертв российского удара 9 сентября – погибло уже 24 человека, еще 19 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Сейчас на месте вражеского удара работают экстренные службы. В медицинские учреждения доставили двух пострадавших - также был ликвидирован пожар, возникший в результате удара.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также сообщил о начале процесса идентификации с использованием мобильной ДНК-лаборатории ANDE. Работает штаб полиции для обращений родных.
Правоохранители и спасатели помогают транспортировать раненых из мобильных стабилизационных пунктов в больницы
Напомним
Оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая Донецкой области, где в тот момент находились гражданские люди - они получали пенсионные выплаты. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о более чем 20 погибших.