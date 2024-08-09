Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 7 раненых

Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, попав в супермаркет. По меньшей мере 7 человек ранены, один в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По меньшей мере 7 человек ранены - таковы предварительные последствия обстрела Константиновки. россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, на месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы. Окончательные последствия обстрела устанавливаются.

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